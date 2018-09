Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

23 septembre 2018

La ville de Zurich conserve l'exécutif le mieux doté de Suisse avec neuf membres. Les habitants ont rejeté dimanche par 61,8% des voix une initiative voulant réduire ce nombre à sept. La participation s'est élevée à 39,9%.

Voilà 125 ans que la Municipalité zurichoise compte neuf membres. Plusieurs tentatives de réformes avaient déjà échoué avant dimanche, l'initiative "Plus d'argent pour Zurich: 7 au lieu de 9 municipaux", indépendante des partis politiques, a donc subi le même sort.

Elle n'avait toutefois été rejetée que d'extrême justesse par le parlement de la ville. La voix du président socialiste du législatif avait été nécessaire pour faire pencher la balance en faveur du "non".

Au final, les habitants ont suivi l'avis du PS, des Verts, de la gauche alternative (AL) et des Evangéliques ainsi que de l'exécutif lui-même. Les charges et les responsabilités à assumer ne cessent d'augmenter dans la plus grande ville de Suisse, en plein boom démographique, ont-ils fait valoir.

Les exécutifs des autres villes suisses comptent un maximum de sept membres. La ville de Berne est même passée de sept à cinq membres en 2004. Toutefois, avec ses plus de 425'000 habitants, Zurich est trois fois plus peuplée que la capitale fédérale, et deux fois plus que Genève, la deuxième ville de Suisse.

