La Municipalité de Zurich veut faire passer la SSR à la caisse pour ses nouveaux studios de radio dans le quartier de Leutschenbach, au nord de la ville. La radio-télévision publique y dispose depuis 56 ans d'un terrain gratuit de 33'000 mètres carrés.

"La SSR doit désormais payer un droit de superficie au Leutschenbach", a indiqué mercredi la ville dans un communiqué. Raison invoquée: le contrat avec la SSR, accepté en votation populaire en 1963, prévoit que la parcelle soit vouée exclusivement à l'exploitation de studios de télévision. Or la SSR va y déménager d'ici 2021 les studios de radio de Brunnenhof, situés eux aussi dans l'arrondissement d'Oerlikon.

Aux yeux de l'exécutif zurichois, le contrat doit donc être modifié. Selon le communiqué, la ville et la SSR ont convenu après d'"intenses négociations" qu'une surface de 4000 mètres carrés serait dédiée aux activités radiophoniques. En contrepartie, le groupe de médias doit s'acquitter d'un loyer de 159'000 francs par an, soit un peu plus de 13'000 francs par mois.

Le parlement de la ville doit maintenant valider l'adaptation. Au printemps dernier, la SSR a provoqué des grincements de dents pour avoir refusé de céder une parcelle en sa possession, dont la ville avait besoin pour des écoles et des logements abordables. La ville a offert 40 millions de francs, mais a été battue par l'assureur Swiss Life qui a mis sur la table 81 millions.

Neuer Inhalt Horizontal Line