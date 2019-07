KEYSTONE/AP The Planetary Society

Un mois après son lancement dans l'espace, la voile solaire LightSail 2 s'est déployée mardi correctement en orbite autour de la Terre. Il s'agit d'un petit satellite avec un carré de 32 mètres carrés d'un film très fin, léger et réfléchissant en polyester Mylar.

Il doit permettre de propulser l'appareil par la simple poussée des photons du Soleil. L'expérience de l'organisation américaine Planetary Society vise à démontrer que la technologie est mûre.

"Déploiement terminé!" a tweeté l'organisation. Les données envoyées par l'appareil au sol ont confirmé l'opération mécanique. Des photographies prises par la sonde devaient permettre de le confirmer visuellement plus tard.

"Voguer parmi les étoiles"

La voile solaire restera en orbite autour de la Terre. Si tout va bien, elle haussera progressivement son altitude grâce à la pression des radiations solaires.

Le directeur de la Planetary Society, Bill Nye, a expliqué le mois dernier que les voiles solaires permettraient ni plus ni moins un jour de "dompter" l'énergie solaire pour "voguer parmi les étoiles".

Selon le responsable, les voiles solaires pourraient être utiles pour envoyer des missions robotiques très loin, au-delà de notre système solaire, car le vaisseau, s'il sera forcément plus lent au départ que s'il était équipé d'un moteur, accélérera en permanence et atteindra in fine des vitesses extraordinaires.

