La zone du volcan Etna, en éruption, frappée par un séisme de 4,8

L'Etna, qui culmine à 3300 mètres, est le plus important volcan en activité en Europe, avec des éruptions fréquentes, connues depuis au moins 2700 ans.

La zone de l'Etna entrée en éruption lundi a été secouée par un séisme de magnitude 4,8 dans la nuit de mardi à mercredi. Le tremblement de terre a fait une dizaine de blessés, quelque 600 personnes déplacées et des dommages à des édifices anciens.

Quelque six cent personnes ne pouvant dormir à leur domicile jugé à risque en raison des secousses sismiques qui se poursuivent dans la zone, seront hébergées mercredi soir dans des auberges mises à leur disposition par les autorités. En outre, des gymnases ont été ouverts pour tous les autres habitants angoissés de dormir chez eux.

Une dizaine de personnes ont été transportées par ambulance dans des hôpitaux, souffrant de blessures sans gravité suite à la chute de gravats, mais une vieille dame a subi de multiples fractures, recense notamment l'agence Agi. Dix-huit autres se sont rendues par elles-mêmes dans des hôpitaux pour des égratignures superficielles ou en état de panique.

Selon un communiqué de l'Institut national de géophysique et de vulcanologie (INGV), le séisme de 4,8 s'est produit à 03h18 mercredi à seulement 1,2 kilomètre de profondeur. Son impact a donc été ressenti dans toute la région. La forte secousse a eu lieu au sud-est du volcan, à 5 kilomètres de la mer, où sont situées des petites communes agricoles et viticoles. Des dizaines de familles ont passé la nuit dans la rue par précaution.

Six villages touchés

Six localités ont subi la plupart des dommages matériels. Le campanile de l'église Santa Maria Santissima del Carmelo, dans la comme d'Acireale, s'est écroulé. Mais surtout sa statue de Sant'Emidio, vénéré car considéré comme protecteur contre les tremblements de terre. Dans une autre commune, les murs d'une habitation se sont écroulés. Des pompiers de toute la région et de la Calabre voisine ont été dépêchés mercredi au petit matin vers les communes siciliennes touchées.

Une petite portion de l'autoroute longeant la mer, fermée mercredi matin pour vérifications en raison de la détection de fissures, a pu être rouverte. L'aéroport international de Catane, la capitale de la province, au sud du volcan, a en revanche fonctionné toute la journée.

Il s'agit de l'événement sismique le plus important depuis la reprise d'activité de l'Etna le 23 décembre. L'éruption s'était produite lundi sur le flanc latéral de l'Etna, une première depuis dix ans. En raison du manque de visibilité, une grande partie de l'espace aérien autour du volcan avait été fermée lundi, avant de rouvrir le lendemain.

L'Etna glisse dans la mer

Depuis lors, l'INGV a recensé 60 secousses d'une magnitude supérieure à 2,5 (dont quatre mercredi matin). Le 24 décembre, plusieurs secousses avaient déjà été enregistrées d'une magnitude comprise entre 4,0 et 4,3, sans toutefois provoquer de dommages matériels.

L'institut de vulcanologie estime qu'un tremblement de terre d'une magnitude de 6,3 ayant sensiblement le même épicentre s'était produit le 20 février 1818. L'Etna, qui culmine à 3300 mètres, est le plus important volcan en activité en Europe, avec des éruptions fréquentes, connues depuis au moins 2700 ans.

Sa dernière phase éruptive remonte au printemps 2017 et la dernière grosse éruption à l'hiver 2008/2009. Fin mars, une étude publiée dans la revue Bulletin of Volcanology a révélé que l'Etna glissait très lentement vers la Méditerranée, à un rythme constant de 14 millimètres par an.

