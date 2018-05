Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

25 mai 2018

LafargeHolcim ferme ses sites de Zurich et Paris. Le géant zurichois, premier cimentier mondial, va supprimer 200 postes dans cette opération, destinée à "simplifier" sa structure, a-t-il annoncé vendredi.

Les postes en Suisse seront transférés vers le site de l'entreprise à Holderbank (AG) et dans un nouveau bureau à Zoug, a précisé LafargeHolcim. A Paris, les postes restants seront déplacés à Clamart, en banlieue parisienne.

"Cette douloureuse mais nécessaire étape de simplification est primordiale pour créer un LafargeHolcim plus léger, plus rapide et plus compétitif", s'est justifié le patron du groupe, Jan Jenisch, cité dans un communiqué.

