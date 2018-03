Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 3 mars 2018 19:58 03. mars 2018 - 19:58

L'Allemagne, vice-championne olympique à Pyeongchang, s'est imposée dans l'épreuve par équipes de Lahti, comptant pour la Coupe du monde de saut.

La Suisse de Simon Ammann a pris le septième rang sur douze nations engagées.

Les Allemands, emmenés par le champion olympique du petit tremplin et vice-champion olympique du grand tremplin Andreas Wellinger, ont devancé la Pologne de la star Kamil Stoch, et la Norvège, qui domine toujours le classement des nations.

La Suisse, représentée par Ammann, Gregor Deschwanden, Sandro Hauswirth et Killian Peier, a fini derrière l'Autriche, le Japon et la Slovénie. Ammann a signé les deux meilleurs sauts de son équipe avec des longueurs de 119,5 et 122 mètres.

Une épreuve individuelle est prévue dimanche à Lahti.

Neuer Inhalt Horizontal Line