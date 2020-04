Actuellement, il est difficile d'évaluer les répercussions de la crise sur la santé psychique des Suisses. Cette étude devrait permettre d'y voir plus clair (photo symbolique).

Des chercheurs de l'Université de Bâle lancent une étude en ligne dans toute la Suisse sur le stress provoqué par la pandémie de coronavirus sur la population. Le questionnaire est disponible en français, allemand et italien.

Pour de nombreux citoyens, la crise actuelle constitue une énorme charge psychique, écrit l'alma mater bâloise dans un communiqué. A la peur du virus lui-même s'ajoute un stress considérable pour de nombreux employés, indépendants, écoliers, étudiants ou encore enseignants, sans même parler des soignants à la limite de leurs capacités.

Les restrictions dans la vie sociale constituent un facteur aggravant. Actuellement, personne n'est en mesure d'évaluer les répercussions de l'ensemble de ces facteurs sur la santé psychique des Suisses, pour la simple raison qu'une telle situation ne s'est jamais produite.

C'est pourquoi l'équipe de Dominique de Quervain de l'Université de Bâle a décidé de lancer la Swiss Corona Stress Study dont le but est d'examiner les conséquences de la crise sur la population et d'identifier les facteurs de risque et les facteurs protecteurs.

Le questionnaire en ligne en trois langues prend environ quinze minutes. A la fin, les participants reçoivent des conseils personnalisés de réduction du stress.

https://fr.coronastress.ch/

