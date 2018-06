Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

11 juin 2018

Les oeuvres des lauréats du Concours fédéral d'art et de design sont exposés à Bâle depuis lundi, en parallèle à Art Basel. La Commission fédérale d'art a décerné 11 Prix suisses d'art et 17 Prix suisses de design.

Les Prix suisses d'art sont remis lundi en fin d'après-midi en présence d'Isabelle Chassot, directrice de l'Office fédéral de la culture (OFC). Les Prix suisses de design sont remis mardi soir en présence du président de la Confédération et ministre de la culture Alain Berset, a indiqué lundi Swiss art & design awards.

Dans le domaine de l'art, les lauréats sont Camille Alena (Londres), Nicolas Cilins (Genève), Nelly Haliti (Genève), Sarah Margnetti (Suisse et Bruxelles), Marius Margot (Genève), Real Madrid (Genève), Rico Scagliola et Michael Meier (Zurich), Bertold Stallmach (Zurich) et Markus Weggenmann (Zurich).

Design

Dans le domaine du design, les lauréats de la catégorie "design graphique" sont Harry Bloch (Amsterdam), Julia Born (Zurich), Céline Ducrot (Bienne), Marietta Eugster (Zurich) et Dan Solbach (Bâle). Pour la catégorie "design de mode et design textile", il s'agit Rafael Kouto (Losone), Xénia Lucie Laffely (Morges) et Mikael Vilchez (Aire-la-Ville).

Dans la catégorie "produits et objets", les lauréats sont Christophe Guberan (Lausanne), Simon Husslein (Zurich), Adrien Rovero (Renens) et Laurin Schaub (Berne). Dans le domaine de la photographie, il s'agit de Zoé Aubry (Corsier-sur-Vevey), Senta Simond (Bienne) et Jean-Vincent Simonet (Lausanne). Dans le domaine de la médiation, les lauréats sont Sereina Rothenberger et David Schatz (Zurich) et Nicolas Polli et Salvatore Vitale (Brusino Arsizio et Cadro).

Les lauréats du Grand Prix suisse d'art / Prix Meret Oppenheim, les artistes Sylvie Fleury et Thomas Hirschhorn et l'architecte Luigi Snozzi, et ceux du Grand Prix suisse de design, la designer textile Cécile Feilchenfeldt, la graphiste Rosmarie Tissi et le fabricant de sécateurs Felco, recevront aussi leurs récompenses mardi.

Plus ancien concours artistique

Le Concours fédéral d'art est le plus ancien et le plus prestigieux concours artistique de Suisse. En 1896, Hans Auer, membre de la Commission fédérale d'art, a proposé de créer "un subside pour les frais de voyages et d'études d'artistes qui ont manifesté un talent particulier".

Les premières bourses fédérales ont été attribuées en 1899. Les travaux des lauréats ont été exposés publiquement pour la première fois au Kunstmuseum de Berne en 1944.

