Ce contenu a été publié le 21 juin 2013 15:50 21. juin 2013 - 15:50

Genève - Le Paris Saint-Germain tient son entraîneur ! La chaîne BeInSport a annoncé que le champion du monde 1998 Laurent Blanc allait prendre les rênes du club parisien.

"Information exclusive: accord trouvé ce jour avec Laurent Blanc qui devient entraîneur du Paris SG", indique BeInSport, qui ajoute "signature semaine prochaine pour un contrat de deux ans".

Blanc, 45 ans, ancien défenseur central international français surnommé "Le Président", était sans activité depuis son départ du poste de sélectionneur de l'équipe de France après l'élimination des Bleus en quart de finale de l'Euro-2012.

Sa seule autre expérience professionnelle en tant que coach est d'avoir entraîné Bordeaux (2007-10) avec à la clé un titre de champion de France en 2009.

Carlo Ancelotti, qui entraînait le PSG depuis un an et demi, avait fait part de son désir de partir à la fin de la saison, une fois remporté le titre de champion de France. L'Italien est convoité par le Real Madrid.

Le PSG, qui n'avait pas anticipé ce départ, a vu le mercato des entraîneurs lui échapper et les techniciens de gros calibre aller dans d'autres clubs (Mourinho ou Benitez) ou refuser les offres du club parisien (Capello).

Le nom de Blanc avait été cité à l'AS Rome, qui avait finalement choisi Rudi Garcia (ex-Lille).

