Laurent Prince, directeur du département technique, quittera l'Association suisse de football (ASF) le 31 juillet 2020.

A 49 ans, le Jurassien a décidé de relever un nouveau défi professionnel après sept ans passés à l'ASF.

Après un an et demi à la tête du département de la promotion de la relève, puis pendant plus de cinq ans en tant que directeur technique de l’ASF, Prince a été responsable des six départements du département technique (outre à la promotion de la relève, il s'agit de la formation des entraîneurs, le football féminin, les arbitres, les sélections juniors et le football de base).

"La qualification régulière de nos équipes A aux tours finaux montre qu'un travail de qualité et durable est effectué à différents niveaux", a souligné Prince dans un communiqué de l'ASF.

La relève de Laurent Prince n’est pas encore réglée.

