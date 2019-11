Les clubs lémaniques ont cartonné lors de la 19e journée de National League. Lausanne a battu un petit Berne 5-0, alors que Genève s'est débarrassé d'un pâle Lugano 4-0.

Est-ce Lausanne qui fait désormais partie des meilleures équipes du championnat ou Berne qui n'assume pas du tout son statut de champion? Peut-être un peu des deux. Parce que les Ours ont davantage tiré aux buts que les Vaudois, notamment au premier tiers. Seulement le LHC a laissé venir les Bernois avant de leur faire goûter leur médecine sous la forme d'une ouverture du score d'Emmerton en power-play (15e).

Les joueurs de Ville Peltonen ont su enfoncer le clou dans les premiers instants de la période médiane grâce à Almond (22e) et Frick (25e). Frustrés, les champions ont été punis à plusieurs reprises avec pas moins de trois pénalités de 10' (Rüfenacht, Kämpf et Grassi). A noter le premier blanchissage de Tobias Stephan sous ses nouvelles couleurs.

Lausanne se plaît bien à la troisième place du classement, tandis que Berne se retrouve sous la barre. Cette situation ne va pas durer bien longtemps avant que cela bouge dans la capitale. Kari Jalonen a prolongé d'un an son contrat, ce qui fait penser que ce serait plutôt vers un gardien étranger que Berne pourrait se tourner si les défaites continuent à s'accumuler.

Genève de son côté n'a pas laissé Lugano songer à une hypothétique victoire bien longtemps. Les Servettiens, via leurs étrangers, ont pris les devants via les inévitables Wingels et Fehr. Miranda a coupé toute velléité adverse à la 27e pour un 3-0 décisif. Et on n'a pas franchement vu des Tessinois concernés.

Dans ces conditions, Rod ne s'est pas gêné pour inscrire le 4-0 à la 45e. Dans le camp des Bianconeri, il convient de souligner la présence du tout jeune Lorenzo Canonica, tout juste âgé de 16 ans. Mais le jeune homme préférera vite oublier cette première en National League.

Les Aigles, battus lors des deux derniers matches, signent un succès important avant une pause bien méritée. Ils retrouveront la glace le 12 novembre pour un derby contre Fribourg à la BCF Arena.

Un Fribourg convaincant

Fribourg, justement, a livré une performance plus que convaincante à Zoug. Les Dragons ont contenu les Taureaux pour un succès 4-0 et, comme pour Stephan, un premier jeu blanc pour Reto Berra.

La partie s'est décantée lors du dernier tiers. A la 53e, les Dragons ont ouvert le score sur un beau débordement de Stalberg, conclu par Chavaillaz. Les Zougois ont ensuite perdu le fil de leur match pour encaisser le 0-2 de Walser. Mottet et Stalberg, dans la cage vide, ont donné une allure plus lourde au score. Zoug a expédié bien plus de tirs que les Fribourgeois (38-22), mais les efforts de Grégory Hofmann n'ont pas été récompensés. Cette précieuse victoire d'équipe permet à Gottéron de quitter la dernière place, mais les hommes de Christian Dubé n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils ne comptent désormais plus qu'un point de retard sur le 8e, Langnau.

Bienne n'a lui pas réussi à faire valoir sa supériorité face à Ambri. Les Seelandais ont été dominés par les Léventins 3-2 à la Tissot Arena. Les buts de Schneider et Rajala n'ont pas suffi, mais le groupe de Törmänen pointe toujours au deuxième rang.

Dans le dernier match de la soirée, Davos est allé empocher trois points sur la glace de Rapperswil avec un succès 4-3.

