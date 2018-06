Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 23 juin 2018 14:22 23. juin 2018 - 14:22

Simonetta Sommaruga a plaidé samedi à Lausanne en faveur de l'égalité salariale et des chances pour les femmes. Le Parti socialiste est "indispensable" dans ces combats, a souligné la conseillère fédérale.

"Aucune femme ne doit gagner moins dans ce pays parce qu'elle est une femme", a déclaré la cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP). Le Conseil des Etats vient d'approuver cette proposition, a-t-elle relevé dans son discours devant l'Assemblée des délégués du Parti socialiste suisse.

Plus de club masculin

Les femmes attendent depuis trop longtemps en Suisse. Elles attendent aussi de pouvoir obtenir des responsabilités et de parvenir au sommet de la hiérarchie. "Aujourd'hui, les étages directoriaux des grandes entreprises suisses sont des clubs masculins", a déploré Simonetta Sommaruga.

"J'aimerais changer ça et que les femmes aient la possibilité de monter tout en haut", a lancé la conseillère fédérale sous les applaudissements . Le Conseil national a dit "oui" récemment à des "quotas féminins" dans les hautes sphères, et cela grâce au Parti socialiste.

Justice sociale

"Ces progrès sont réalisés parce que le Parti socialiste s'est battu, que nos gens sont descendus dans la rue (...) Le PS est le parti dans lequel les femmes peuvent compter sur les hommes", a jugé Simonetta Sommaruga.

Le Parti socialiste a toujours défendu une vision "très large de la justice sociale." "Nous n'avons jamais exigé l'égalité des chances et l'équité pour un petit nombre seulement, mais pour tout le monde". "Aucune femme ne devrait avoir à choisir entre carrière et famille. Et aucun homme non plus", a conclu la cheffe du DFJP.

Neuer Inhalt Horizontal Line