Le syndic de Lausanne Grégoire Junod et la directrice des finances de la ville, Florence Germond, veulent permettre à Lausanne de mieux défendre ses intérêts dans les sociétés dans lesquelles elle a des participations ou verse des subventions.

Après les affaires liées à Tridel et Beaulieu, Lausanne prend des mesures pour assurer un meilleur suivi et contrôle de ses participations et subventions. Celles-ci devraient permettre aux représentants de la ville de mieux défendre ses intérêts.

Industrie électrique, transports publics, mais aussi infrastructures sportives, culture ou immobilier, la capitale vaudoise possède des participations dans une quarantaine de fondations, sociétés anonymes ou coopératives pour un montant de 180 millions de francs inscrits au bilan, peut-on lire dans un communiqué publié jeudi. En contrepartie, la ville siège dans les différents organes de direction que ce soit des conseils d'administration ou de fondation.

Instruments simples et peu coûteux

Pour s'assurer que ses représentants y défendent ses intérêts de manière efficace et transparente, elle met en place dès ce printemps, de nouvelles procédures de suivi et instruments de contrôle, simples et peu gourmands en ressources.

Parmi elles, des lettres de mission qui seront remises en début de législature. Les représentants de la ville renseigneront aussi la municipalité sur le système de rémunération utilisé.

Les rémunérations touchées par les membres de la municipalité et de l'administration communale qui siègent dans un organe de direction, reviennent à la ville, rappelle celle-ci. Enfin, certaines entités sensibles feront l'objet d'un audit régulier, au moins tous les trois ans.

A terme, la municipalité mettra en place un dispositif, calqué sur le même modèle, pour assurer le suivi et le contrôle de l'ensemble des subventions qu'elle accorde.

