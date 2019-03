L'affrontement entre Lausanne et Langnau offrira à son vainqueur une expérience inédite: une demi-finale de play-off.

Troisième de la saison régulière, Lausanne part logiquement avec un petit avantage sur Langnau, sixième du championnat, mais il n'y a pas l'ombre d'une quelconque euphorie dans les couloirs de Malley.

Se retrouver dans le dernier carré, voilà une expérience à laquelle la plupart des clubs de National League ont déjà goûté. On peut même dire que sur les huit qualifiés cette année, six peuvent en témoigner. Restent deux élèves, Lausanne et Langnau, qui ne connaissent pas la joie de passer un tour de play-off.

Présents dans le grand huit pour la quatrième fois en six ans, les Vaudois ont échoué à deux reprises au 7e match contre Zurich (défaite 1-0) en 2014 et face à Berne (défaite 2-1 a.p.) l'année suivante. Aux commandes du vaisseau vaudois se trouvait Heinz Ehlers, désormais timonier de Langnau et élu meilleur entraîneur de National League par ses pairs. Mais avec le Finlandais Ville Peltonen, Lausanne a développé une structure qui ressemble davantage à un jeu de play-off qu'à du hockey champagne.

"On a un grand respect à l'égard de Heinz Ehlers, analyse Ville Peltonen. Il n'a pas été élu meilleur entraîneur de la saison pour rien. Langnau arrivera bien organisé avec des unités spéciales performantes. Ce sera dur. Mais la saison a été bonne et on a appris pas mal de choses sur nous et je crois que les joueurs font confiance à notre système."

Junland prêt à donner sa tête s'il le faut

Pierre angulaire du dispositif lausannois, Jonas Junland est attendu au tournant. Revenu d'une triple fracture de la clavicule contractée lors d'un entraînement, l'ours de Linköping n'a pas encore retrouvé la classe qu'il affichait lors des derniers mois de l'année passée.

"Il y aura des émotions et on va assister à du hockey avec moins d'espaces et davantage de contacts qu'en saison régulière, estime le défenseur suédois. Après il ne faut pas oublier que le scenario du championnat avec autant de clubs proches fait que le "mode play-off" a déjà commencé pour beaucoup. Bloquer les tirs et se rappeler que chaque but compte au final, on l'a déjà à l'esprit depuis un moment. A nous de forcer Langnau à commettre des erreurs."

Labellisé "joueur à haut risque" par certains spécialistes, Jonas Junland ne nie pas les faits. Mais le Suédois ne veut pas être réduit à cette définition. "J'ai déjà remporté un championnat, j'ai disputé deux finales, conclut-il. Parce qu'on a perdu voici deux ans contre Davos, certains estiment que je ne suis pas un joueur de play-off. Je pense que je peux changer mon jeu selon l'adversaire. Contre Fribourg, j'ai bloqué six tirs. Est-ce que quelqu'un l'a remarqué? Probablement pas, parce qu'on s'attend à me voir aligner les points. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire gagner l'équipe. Les gens peuvent dire ou penser ce qu'ils veulent, cela m'indiffère. Je suis prêt à sacrifier ma tête s'il le faut pour empêcher le puck d'entrer dans notre but. Je suis à prêt à tout faire si cela nous aide à gagner."

Neuer Inhalt Horizontal Line