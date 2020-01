Le cinquième derby lémanique a enfin tourné à l'avantage des Vaudois. A l'occasion de la 42e journée, les Vaudois ont dominé les Genevois 3-0 aux Vernets.

Les duels entre Lions et Aigles cette saison avaient tous tourné à l'avantage des hommes de Pat Emond. Quatre succès genevois, dont trois à Malley, et le sentiment que les Grenat étaient entrés dans la tête des Lausannois pour leur filer des cauchemars. Que même lorsque le LHC était en avance après deux tiers, le GSHC parvenait à piéger des Vaudois trop naïfs.

Dans des Vernets à guichets fermés, les Lions ont offert leur propre médecine aux Genevois. A savoir une réussite maximale et une bonne dose de chance. La seule lecture du nombre de tirs suffit à se rendre compte de l'ampleur du hold-up réalisé par les joueurs de Ville Peltonen. Après 40 minutes, les Aigles menaient 31-9 au chapitre des lancers, mais ils étaient menés 2-0 au tableau d'affichage.

Les Lausannois ont empoché trois points, mais ils savent pertinemment que tout n'a pas été idéal. On pense notamment à ce jeu de puissance d'une stérilité confondante. Les Vaudois n'ont ainsi pas trouvé la faille en supériorité numérique depuis plus de 43 minutes!

Heureusement, les pensionnaires de Malley ont pu compter sur un Tobias Stephan ultra-solide et un brin chanceux. Fehr a par ailleurs trouvé le poteau au premier tiers et de nombreuses situations chaudes devant le but vaudois ont donné des cheveux blancs aux supporters servettiens.

Lausanne profite de cette victoire pour passer Bienne au classement avec 62 points, mais deux matches de moins que les Seelandais.

Au Hallenstadion, Fribourg a enchaîné un troisième succès de rang. Une victoire 2-1 après prolongation avec une prestation majuscule de Ludovic Waeber. Le futur gardien du "Z", titularisé en raison de la maladie de Reto Berra, a permis à ses couleurs de rester dans le match.

Ce fut particulièrement évident lors d'un troisième tiers que les Zurichois ont attaqué avec détermination. Mais le dernier rempart des Dragons n'a rien lâché. Et en prolongation, c'est Boychuk qui a joué les héros en allant battre Ortio d'un tir précis pour offrir ce deuxième point très précieux.

Au classement, les joueurs de Christian Dubé pointent désormais au 9e rang à une longueur des Langnau Tigers, mais avec une partie en moins. La lutte s'annonce âpre entre les Emmentalois (54 pts), les Fribourgeois (53), le CP Berne (53) et Ambri-Piotta (52). Malheureusement pour les Léventins, leur défaite 3-2 tab à Rapperswil leur coûte des points précieux.

Dans la dernière partie de la soirée, Zoug est allé s'imposer 4-2 à Davos. Du coup les hommes de Dan Tangnes sont seuls en tête du classement.

