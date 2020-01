Dans un match à rattraper, Lausanne a difficilement battu Rapperswil 2-1 aux tirs au but. Les Vaudois reprennent la 6e place à Lugano.

Les Vaudois ont livré un match très poussif. Ils ont en outre encaissé l'ouverture du score saint-galloise alors qu'ils étaient en supériorité numérique. Mais le power-play du LHC ces derniers temps ressemble à un musée des horreurs. Et sur une mauvaise passe de Holm, Jeffrey s'est fait piquer le puck et Dünner a pu servir Casutt (37e).

Les Lions ont dû attendre la 54e pour lever les bras au ciel sur une égalisation de Bertschy dans un angle impossible. Moy a trouvé le poteau de Nyffeler en fin de partie et tout s'est finalement joué aux tirs au but. Les attaquants vaudois se sont cette fois montrés intraitables en marquant grâce à Herren, Bertschy et Moy.

Les Lions seront de nouveau sur le pont jeudi soir avec un derby aux Vernets contre Genève.

