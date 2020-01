Lausanne n'a pas raté sa sortie lors de la 43e journée de National League. Les Vaudois ont dominé Zurich 4-2 à Malley et consolident leur 5e place.

Toute série qui se prolonge se rapproche de son terme. C'est exactement ce qui s'est produit avec le power-play du LHC. Désertique, anémique et muet depuis le 23 décembre (!), l'avantage numérique vaudois a repris des couleurs et offert une belle victoire au public de Malley.

Les deux réussites (le 2-1 de la 22e et le 3-2 de la 42e) ont été inscrites par Yannick Herren. Près du but zurichois qui plus est, là où les goals se marquent, là où les rebonds se prennent. Totalement dominés la veille aux Vernets, mais victorieux 3-0 au final, les Lions de Peltonen ont cette fois été nettement plus conquérants.

Tout n'a pas été parfait. Mais face à des Zurichois extrêmement solides, les Lausannois ont livré une performance probante. Tobias Stephan a certes eu encore de la chance en étant sauvé par la transversale durant le troisième tiers, mais les Vaudois ont fait preuve de caractère. Le public ne s'y est d'ailleurs pas trompé en montrant son soutien de manière très vocale.

Bienne en panne

Cette 43e journée n'a en revanche pas souri à Bienne. Les Seelandais se sont inclinés 2-0 à Langnau qui défend avec vigueur sa 8e place. La lutte autour de la barre est plus intense que jamais. Et Langnau n'a pas l'intention de rendre sa 8e place. Les Emmentalois l'ont prouvé en venant à bout de Bienne.

L'impression qui s'est dégagée de cette rencontre c'est la plus grande urgence dans laquelle a évolué l'équipe de Heinz Ehlers. Les joueurs de l'Ilfis ont dominé les tirs 25-9 après les quarante premières minutes. Bienne a un peu poussé en fin de match, mais les Tigers ont su faire le dos rond et inscrire le 2-0 via Pesonen.

Lugano de son côté a trouvé un moyen de revenir dans le match face à Davos. Menés 3-1 après le premier tiers, les hommes de Serge Pelletier ont renversé la vapeur pour s'imposer 5-3. Les Tessinois, en feu, en sont à huit succès en dix parties.

Tout le contraire de Berne en somme. On attendait avec impatience les débuts de Hans Kossmann à la tête des Ours, eh bien le Canado-Suisse n'a pas réalisé de miracle pour sa première. Le champion a courbé l'échine 3-0 à la Valascia devant Ambri. Ce succès permet aux Léventins de passer devant Fribourg et de s'emparer de la 9e place avec deux longueurs d'avance sur les Dragons (55 contre 53 pts), mais quatre matches de plus que les hommes de Christian Dubé. Le Berne-Langnau et le Fribourg-Genève de samedi seront extrêmement intéressants à suivre.

Dans le dernier match, celui des extrêmes, le leader Zoug a pris le meilleur sur Rapperswil 4-1 pour compléter une journée avec uniquement des succès à domicile.

