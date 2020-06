Le Lausanne HC et le HC Valais-Chablais (MySports League) entament une collaboration dans le but de former de jeunes joueurs à l'élite du hockey suisse, annoncent les deux clubs dans des communiqués.

Cette alliance permettra au Lausanne HC d'offrir un temps de jeu et de glace à ses jeunes joueurs dans une compétition d'adultes. Du côté valaisan, le cadre sera renforcé en vue de la promotion en Swiss League, qui est ainsi clairement visée.

Au cours du prochain Championnat, Lausanne attribuera six jeunes joueurs par saison au HCV Martigny. L'équipe valaisanne bénéficiera (trois jours par semaine) des conseils d’un coach du LHC, et de l'appui du staff médical et de préparation physique du LHC. Par ailleurs, le HC Valais-Chablais recevra un soutien administratif et marketing de la part du LHC.

De son côté, le HCV Martigny garantira six places par saison aux jeunes joueurs du LHC, et leur logement dans la région. Le HCV Martigny mettra ainsi tout en œuvre pour remplir son objectif d'évoluer en Swiss League dès la saison 2021-2022.

Ce partenariat de principe ne passe par aucune transaction financière. Il est appelé à se renforcer dès l'accession du HCV Martigny à la catégorie de jeu supérieure.

