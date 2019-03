Battu samedi (5-1) pour le début des play-off par Langnau, Lausanne veut égaliser dans son quart de finale mardi dans l'Emmental. Les Vaudois doivent se focaliser sur eux et non sur leur adversaire.

L'expression populaire veut que l'on s'occupe de ses oignons. C'est exactement le sentiment qui prédominait lundi matin à Malley avant, pendant et après l'entraînement journalier. A écouter les joueurs, l'équipe s'est sans doute trop penchée sur les Emmentalois jusqu'à en oublier de jouer son jeu.

Tacticien hors-pair, Heinz Ehlers a piégé les Vaudois sans pour autant sortir des tours de magie de son sac. Il a suffi que les Bernois appuient leurs charges et ne lâchent pas le moindre centimètre de glace pour déstabiliser les joueurs de Ville Peltonen, pourtant auteurs de l'ouverture du score.

"Cela n'a rien à voir avec notre tactique, a expliqué l'entraîneur finlandais en revenant sur les changements à opérer avant l'acte II. Ce sont plutôt les bases que nous devons exécuter comme nous avons su le faire durant la saison régulière. On peut en faire un peu moins dans le sens où parfois les joueurs veulent trop en faire. On a reçu une bonne leçon, une dure leçon. Samedi, il a manqué certains éléments de base à notre jeu. Tu ne peux pas remporter de match si tu ne gagnes pas tes duels."

Savoir répondre physiquement

Les duels. Ces fameuses bagarres dans les arrondis qui peuvent décider du sort d'une rencontre. Et à entendre les Lions, inutile d'aller chercher bien loin les raisons de la défaite de samedi et les choses à améliorer en vue du deuxième match.

"Je pense que l'une des choses essentielles, c'est de gagner nos duels et je parle surtout de ceux où c'est du 50/50, analyse Cory Emmerton. On n'est bien trop souvent sorti perdant de ce type de batailles. En général, c'est là où on fait la différence. Ce ne sont pas des actions incroyables, mais c'est ce type d'actions qui engendre une action dangereuse. On se doit de revenir à ces bases. La tactique ne rentre plus trop en compte si l'on ne peut pas s'appuyer sur ça."

L'âpreté des duels induit logiquement un aspect physique non négligeable. Mais le Canadien précise d'emblée sa pensée et tord le cou à certaines idées reçues: "Alors oui, on se doit de montrer davantage de physique que samedi, mais ça ne veut pas forcément dire de mettre de grosses charges. Cela signifie surtout qu'il faut séparer le puck de l'adversaire. On s'est montré un peu trop gentil dans notre manière de récupérer les pucks samedi."

Emmerton évoque un autre aspect du jeu. "D'un point de vue tactique, on sait ce qu'on doit faire, ce n'est pas là qu'il s'agit d'opérer des corrections. Mais c'est au niveau des émotions. On sait qu'on a été un cran en dessous dans chaque aspect du jeu et qu'il faut qu'on retrouve le bon chemin. C'est bien, ça va nous permettre de tester notre résilience et de montrer qu'on est capable de se relever après cette défaite."

Situations spéciales

Pour Joël Vermin, la gestion des situations spéciales est également au coeur des ajustements à trouver pour mardi: "C'est une question de détails. On prend trois buts en box-play et on n'arrive pas à marquer en supériorité numérique, déjà là il y a un problème. On se doit d'être à 100% et pas à 99%. Ce pourcent qui manque, c'est peut-être parce qu'on est trop excité, qu'on veut trop bien faire. Sur le forechecking notamment, on a parfois été trop gourmand en laissant de gros trous. On doit davantage y aller à l'instinct et ne pas trop chercher à réfléchir. Ce n'est qu'un jeu, il faut prendre du plaisir et je pense qu'on l'a un peu oublié samedi."

Se montrer patient, ne pas trop en vouloir et gagner les duels, la recette ne paraît pas trop compliquée à appliquer. "En saison régulière, on a eu ces matches qui ont agi comme des piqûres de rappel et je crois qu'on a su réagir immédiatement, conclut Cory Emmerton. C'est certain qu'en play-off, tu ne peux pas faire autrement. Il faut oublier ce match et tout donner lors du prochain."

