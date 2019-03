En s'imposant samedi 8-1 face à Langnau, Lausanne s'est qualifié pour la première fois pour les demi-finales. Le LHC aborde sa série contre Zoug avec sérénité, avec surtout un poids en moins.

En sport, les étiquettes ont une colle plus forte qu'ailleurs. Ce ne sont pas les Young Boys en football qui vont dire le contraire. L'amoncellement des échecs induit, à force, la perception d'un club au profil de "loser". Longtemps incapable de se stabiliser dans l'élite, le Lausanne Hockey Club a connu cette situation. Mais même si les choses ont changé depuis la promotion en 2013, le club vaudois n'avait jamais connu le bonheur d'une demi-finale dans l'élite. En écartant Langnau, le LHC a en quelque sorte vaincu le signe indien et réussi sa saison.

Bien entendu, ces remarques ne tournent pas dans la tête des Lions. Eux ne voient cette qualification pour les demi-finales que comme une étape. "On est en confiance, remarque le défenseur Petteri Lindbohm. On va donner le 100% dès mardi à Zoug. J'ai vraiment l'impression qu'il faut que l'on se recentre sur notre jeu et éviter de se poser trop de questions à propos de l'adversaire. Faisons d'abord au mieux ce que l'on sait faire et ça ira."

Avoir un plan et s'y tenir

Le Finlandais, comme son coéquipier Tyler Moy, n'est pas un grand habitué des séries de printemps. 14 parties avec les Chicago Wolves en AHL, cela ne prend pas trop de place sur le CV. "C'est vrai, je n'ai pas beaucoup d'expérience à ce niveau, confesse le numéro 4 des Lions. Je n'ai jamais soulevé de coupe. Mais c'est maintenant que ça se joue. On dispute la saison régulière pour pouvoir goûter à ces moments-là. La partie la plus fun de notre sport, c'est ça."

Montré du doigt par certains spécialistes pour son côté assez peu enthousiasmant, le jeu lausannois ne dérange pas Petteri Lindbohm. Au contraire. "J'aime le jeu que l'on pratique, appuie-t-il. Il y a de la qualité dans cette équipe. On a un plan qui me convient parfaitement et j'espère qu'on pourra l'appliquer avec succès durant cette série."

Depuis samedi soir, Lausanne a troqué sa vieille étiquette pour une nouvelle où il est écrit demi-finaliste des play-off. Et si personne à Malley ne se projette plus loin que le match de mardi soir, on peut être sûr que tous aimeraient gratter le "demi" de l'étiquette. Réponse au début du mois d'avril.

