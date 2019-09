Lausanne n'a pas pesé lourd à Zurich lors de la 4e journée de National League. Les Vaudois se sont inclinés 5-0, tandis que Genève a obtenu deux points à Ambri avec un succès 3-2 tab.

Pour son troisième match à l'extérieur et après deux victoires à Lugano et Zoug, Lausanne allait bien connaître un soir sans. C'est arrivé au Hallenstadion. Pas que les joueurs de Ville Peltonen ont livré une performance atroce, mais ils n'ont pas su mettre un frein aux assauts zurichois durant le tiers médian lorsque les ZSC ont connu un temps fort. Ce temps fort s'est matérialisé par quatre buts, dont un doublé de Pettersson

Les Vaudois, eux, n'ont pas su tromper la vigilance de Flüeler quand ils ont connu une bonne période. Ce fut le cas en début de match, ce fut encore le cas au cours du deuxième tiers. Sans succès. Mais en abandonnant le slot et en la jouant un peu "feignant", les Lions de Malley ont été punis. Après avoir enfilé six buts à Rapperswil en ouverture de saison, l'équipe de Rikard Grönborg prouve qu'elle aime évoluer devant son public.

A la Valascia, Genève n'avait pas la tâche facile contre des Léventins en quête de rachat après trois défaites inaugurales. Mais les Aigles ont lutté avec leurs armes et leur envie. Tout s'est finalement décidé aux tirs au but et les tireurs d'Emond ont été les plus malins. Smirnovs, Richard et surtout Wingels ont fait le show alors que Descloux a sorti la porte blindée.

Souci pour les Genevois, la blessure de Henrik Tömmernes à la 23e minute sur une charge à la bande, pas forcément fautive, de Neuenschwander. On sait l'importance du défenseur suédois dans le dispositif grenat et sa faculté à manger de longues minutes de glace.

Le derby bernois entre Berne et Bienne s'est lui aussi décidé aux tirs au but. Et à ce jeu particulier ce sont les Seelandais qui ont été les plus costauds pour s'imposer 2-1. Le public a pu apprécier le jeu de canne délicieux de Rajala, toujours inventif dans cet exercice.

Ca ne va pas mieux à Zoug. Battu par Lausanne chez lui mardi, le club favori du championnat a courbé l'échine 5-3 à Langnau. Les Emmentalois ont fait la différence à la 52e sur une réussite de Pesonen à 5 contre 3 alors que Lindberg avait été renvoyé au vestiaire.

