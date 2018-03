Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 5 janvier 2018 22:27 05. janvier 2018 - 22:27

Lausanne a mis fin à sa série noire vendredi en National League.

Battus lors de leurs trois dernières sorties, les Lions sont allés s'imposer 3-2 après prolongation à Kloten et reviennent ainsi à trois longueurs du 8e Fribourg Gottéron. Vainqueur 4-2 d'Ambri-Piotta, Lugano grimpe pour sa part à la 2e place, à égalité avec Davos.

Le LHC, qui alignait le "revenant" Benjamin Antonietti, a joué à se faire peur sur la glace de la lanterne rouge. Dominateurs pendant l'essentiel de cette rencontre, les joueurs d'Yves Sarault n'ont pas su se mettre à l'abri durant le tiers médian. Ils pensaient pourtant avoir pris deux longueurs d'avance à la 28e mais les arbitres annulaient un but de Genazzi après visionnage de la vidéo, estimant que Pesonen avait gêné le portier des Flyers Luca Boltshauser.

Rarement dangereux dans l'ultime période, Kloten arrachait la prolongation à 40'' de la fin du temps réglementaire sur une réussite de Tomi Sallinen, alors que Boltshauser venait de quitter sa cage. Mais c'est tout de même Lausanne qui faisait la différence en "overtime", grâce à l'homme du match: déjà auteur du 1-2 à la 26e, Joël Vermin signait un doublé sur un deuxième solo, après 75'' de prolongation.

Klasen montre la voie à suivre

Lugano a pour sa part profité de la venue de son rival "biancoblu" pour mettre fin à sa série de quatre défaites. Vainqueurs des trois précédents derbies tessinois, les "bianconeri" ont forcé la décision dès le premier tiers grâce à un doublé de Linus Klasen. L'ailier suédois trompait la vigilance de Benjamin Conz sur deux tirs du poignet, le deuxième tombant en supériorité numérique.

La messe était dite après le 3-0, inscrit à la 34e par le topscorer Luca Fazzini (17e but de la saison), à nouveau à 5 contre 4. Ambri-Piotta parvenait à deux reprises à revenir à deux longueurs dans le troisième tiers, grâce à Matt D'Agostini (48e, 3-1) et à Franco Collenberg (52e, 4-2). Mais le 4-1, inscrit par Matteo Romanenghi 20'' seulement après le premier but d'Ambri-Piotta, avait brisé l'élan léventin.

