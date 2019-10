Dans un match en retard de la 9e journée de National League, Lausanne a dominé Rapperswil 4-1 à Malley. Les Vaudois remontent à la 5e place au classement.

C'est ce qu'on peut appeller un retour à la réalité. Après le strass et les paillettes de la victoire de lundi contre les Philadelphia Flyers, les Lausannois retrouvaient le championnat et l'adversaire sans doute le moins attractif de la ligue, Rapperswil-Jona. Alors que Malley avait fait le plein, ou presque, lundi, la patinoire résonnait nettement plus creux.

Et sur la glace, la complaisance des Américains n'avait rien à voir avec la hargne affichée par des Saint-Gallois excellents en ce début de saison dans le rôle d'empêcheur de jouer en rond. Sans Cervenka, blessé au bas du corps, les joueurs de Jeff Tomlinson n'allaient pas subitement se projeter vers la cage de Tobias Stephan.

Dominateurs en début de match (le premier tir de Rapperswil n'est intervenu qu'à la 13e!), les Lausannois n'ont pas non plus fait le siège du but de Noel Bader. Et devant leur incapacité à marquer, les Vaudois ont commencé à s'énerver et à multiplier les fautes stupides. C'est d'ailleurs sur l'une des pénalités que Rapperswil a obtenu ce qu'il était venu chercher, à savoir l'ouverture du score. Mais en dépit de leur volonté de fermer le jeu en tentant de maintenir les Lions en périphérie, les Lakers ont dû s'avouer battus à deux reprises sur des goals d'Antonietti (28e) et Emmerton (35e).

Mais dans un contexte aux antipodes du clinquant estampillé NHL, Lausanne a su s'adapter à cette réalité. La qualité individuelle de certains joueurs a fait la différence. Ce succès ne restera pas dans les livres d'histoire, mais l'essentiel pour les Vaudois est ailleurs. D'une certaine façon, le LHC a vaincu le signe indien en remportant son premier match officiel dans ses nouveaux murs. Et peu importe la manière au final.

