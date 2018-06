Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les violentes intempéries qui ont touché Lausanne la nuit de lundi à mardi ont causé d'importants dégâts, mais pas fait de victimes. Quelque 400 interventions ont été menées dans la région. Près de 250 personnes s'activaient mardi pour rétablir la situation.

Depuis lundi 23h00, de fortes chutes de pluie, du vent ont touché Lausanne, son agglomération, Epalinges et tout le secteur d'Ouchy, a déclaré devant la presse Michel Girod, capitaine de l'Etat-Major opérationnel Diam, le dispositif lausannois coordonnant les secours. "Seule une personne a dû être désincarcérée suite à une chute d'arbre sur sa voiture, mais elle n'a pas été blessée."

"De mémoire de Lausannois, on n'a jamais vécu une situation avec une intensité de pluie si forte dans un délai si court", a ajouté Michel Gandillon, officier de presse auprès du Service de protection et sauvetage Lausanne (SPSL). Selon MétéoSuisse, pas moins de 41 mm sont tombés en l'espace de dix minutes, ce qui pourrait constituer un record.

2000 appels

Plus de 2000 appels sont arrivés au 118 et cela continue, a communiqué l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA). Des caves, magasins, restaurants ont été inondés, des torrents d'eau ont dévalé les rues, des arbres sont tombés, des murs de soutènement se sont affaissés.

Sur Lausanne, plus de 120 interventions sur 280 étaient achevées en début d'après-midi, alors que plus d'une centaine étaient en voie de réalisation. En ce qui concerne la région, 400 interventions ont été sollicitées.

Ecran géant

Quatre secteurs ont été particulièrement touchés: Vers-chez-les-Blanc et Epalinges au nord ont subi essentiellement des inondations. Au sud, le secteur tour d'Haldimand, les quais d'Ouchy ont été envahis par la boue, les branches et les gravats et fermés à la circulation.

A Bellerive, les installations pour la Coupe du monde de football ont subi quelques dégâts. L'écran géant a notamment été mis à mal par des vents violents.

Sécurisation

A mi-journée mardi, 233 personnes étaient engagées: 33 policiers, 75 sapeurs-pompiers professionnels, 49 personnes de la Protection civile et 80 personnes du Service des parcs et domaines pour évacuer les boues, les gravats et sécuriser les lieux.

L'armée qui faisait justement un exercice d'appui à la population civile dans la région a apporté spontanément son aide. Une centaine de militaires se sont engagés.

Sur le plan des transports, il n'y a pas eu de problèmes, hormis des perturbations dues à une interruption de ligne 8 des TL entre Lausanne et Pully, selon le municipal de la police Pierre-Antoine Hildbrand.

Actuellement, les efforts portent sur la sécurisation des sites pour protéger la population, des chutes d'arbres notamment. Au niveau des écoles, dont certaines ont été fermées, la dangerosité de l'environnement était en train d'être contrôlée.

Du jamais vu

"Pour avoir une idée de ce qu'il a fallu gérer, là où passe un m3 d'eau par temps sec dans un de nos points de contrôle, on a mesuré 83 m3", a relevé M. Hildbrand qui a lui-même dû écoper sa cave pendant la nuit. "Cela donne une idée de ce que les tuyaux ont dû endurer comme volume. Le canal du Flon était entièrement rempli d'eau, du jamais vu".

"Il n'y a aucun problème avec l'eau potable", a précisé M. Hildbrand. A l'heure actuelle, il n'est pas possible d'estimer les dégâts. A ce sujet, l'ECA demande aux personnes touchées de s'annoncer par courrier électronique plutôt que par téléphone.

Ailleurs en Suisse romande, deux gros orages ont touché le canton de Fribourg dans la nuit de lundi à mardi. Plus de 100 interventions ont été effectuées, principalement pour des inondations et des fermetures de routes. Aucun blessé n'est à déplorer.

Dans le canton de Neuchâtel, les pluies les plus fortes ont été constatées à Chaumont. Du côté de Genève, moins touché, le Service d'incendie et de secours (SIS) a tout de même dû intervenir à quinze reprises pour des inondations et des chutes d'arbres.

Précautions pour la suite

Même s'il n'y a pas d'orages prévus, de nouvelles intempéries sont à nouveau annoncées pour la nuit prochaine. L'Etat-major Diam qui a planifié son engagement pour une durée de 72 heures dans un premier temps se tient prêt à intervenir. La police recommande par ailleurs à la population de ne pas se promener dans les parcs.

