Lausanne perd à Bienne, Berne pose sa patte sur le derby

Lausanne a commencé l'année 2019 par une défaite lors de la 31e journée. Les Vaudois se sont inclinés 3-2 à Bienne malgré plusieurs opportunités d'égaliser.

Le LHC a démarré la nouvelle année de la même manière qu'il avait terminé 2018. Sur un revers face à un adversaire bernois. Battus par Berne avant Noël, les joueurs de Ville Peltonen ont cédé devant ceux d'Antti Törmänen. La clef se situe au niveau de l'opportunisme devant le but avec des Seelandais très réalistes devant le but lausannois, tandis que les Lions ont plus souvent trouvé Hiller ou les bandes derrière le but plutôt que le fond des filets sur leurs envois.

Le LHC a manqué le coche en début de troisième période lorsque Samuel Kreis a passé quatre minutes sur le banc des pénalités. Toujours sans Junland, blessé, le jeu de puissance vaudois fut nettement plus poussif. A trop vouloir chercher le jeu parfait, Lausanne s'est compliqué l'existence alors que Bienne est allé à l'essentiel en se montrant très dangereux en contre.

Lausanne se rend vendredi à Fribourg pour un match extrêmement important. Les Vaudois sont 5es avec 46 points et les Dragons 10es avec 42 unités.

Les Ours plus forts que les Tigres

Berne a remporté le "derby des pattes" au Stade de Suisse. Les Ours ont frappé dans le dernier tiers pour un succès 4-1 sur Langnau. L'événement a mis du temps à décoller mais une fois que Berne a trouvé la faille, les buts sont tombés à un rythme régulier. Les 20'672 spectateurs ont assisté à une rencontre en extérieur avec tous les défauts qu'elle comporte. Glace cassante, plexiglas plié, buts qui sortent de leurs logements très facilement, ce Langnau-Berne ne restera pas dans les mémoires. En tous les cas lors des quarante première minutes.

Car dans le troisième tiers, Berne a posé sa patte sur le derby. Et tout est parti d'un but annulé en début de période. Andresson a expédié le puck dans la lucarne, mais le quatuor arbitral a refusé la réussite du Suédois à licence suisse pour une cage déplacée par Ciaccio sur un déplacement latéral. Mais vingt secondes plus tard, en infériorité numérique, Haas, sur un excellent travail de Scherwey, a pu ouvrir le score et se faire pardonner son penalty manqué à la 30e. 76 secondes après, le Fribourgeois a servi Burren pour le 2-0.

Dans le même temps, Zurich a triomphé sur la plus petite des marges (1-0) contre Rapperswil. Le leader Zoug a lui été sans pitié devant Ambri-Piotta pour une victoire 6-2, alors que Lugano a battu Davos 4-3.

Neuer Inhalt Horizontal Line