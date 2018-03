Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 mars 2018 23:01 13. mars 2018 - 23:01

Lausanne retrouve des couleurs et du souffle. Dans le deuxième match du tour contre la relégation, les Vaudois ont battu Ambri-Piotta 3-2 à Malley pour reprendre six points d'avance sur les Léventins.

Mais les Lions ont cette faculté à se mettre dans la mouise qui force l'admiration. Ils ont tout d'abord encaissé un premier but à la 4e alors qu'ils évoluaient à 5 contre 4... Puis deux minutes plus tard, le 2-0 léventin est tombé alors que Genazzi était sur le banc des pénalités. Ils ont ensuite dû tuer quatre punitions pour terminer le premier tiers sur une note "positive".

Tout a changé lors de la période médiane avec trois buts en douze minutes. Un retournement de situation essentiel pour John Fust et sa bande. Car le LHC compte six points de bonus sur Ambri alors qu'il ne reste plus que douze unités en jeu. Le Lausanne-Kloten de samedi sera une fois encore particulièrement important pour les Vaudois. Mais avec Stepanek dans les buts, les Lausannois ont peut-être une part de la solution.

Dans l'autre partie, Kloten a battu Langnau 4-3.

