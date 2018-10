Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 octobre 2018 22:18 19. octobre 2018 - 22:18

Lausanne a mis fin à sa série de six défaites en National League. Les Vaudois se sont imposés 4-1 face à Fribourg-Gottéron dans un derby bien maîtrisé. Genève-Servette épingle Davos (4-1) à domicile.

Lausanne s'est montré solide face à Fribourg Gottéron peu habitué à encaisser autant de buts en une partie. Les Vaudois ont su trouver des espaces dans la défense de fer des Fribourgeois. Cette fois-ci, tout le monde a répondu présent du côté de Malley pour mettre fin à une série de six défaites. Le capitaine Etienne Froidevaux a ouvert la marque, bien démarqué, sur un service de Leone (29e). Jusque-là, le derby était resté bien fermé.

Robin Grossmann a donné de l'air à ses coéquipiers d'un tir puissant, peut-être légèrement dévié, qui n'a laissé aucune chance à Berra (36e). Puis Genazzi a vécu une étonnante scène. Il a d'abord raté un penalty face à Berra mais 13'' plus tard il pourfendait le gardien fribourgeois d'un essai lointain ! Les Fribourgeois se sont montrés trop inoffensifs devant Zurkirchen pour prétendre ramener des points de Malley. Lausanne reste sous la barre avec cinq points de retard sur son adversaire du soir, 9e.

Sept sur sept ! Genève-Servette continue à se montrer intraitable à domicile. Davos, qui avait retrouvé ses qualités pendant les dix premières minutes, s'est brisé sur Gauthier Descloux avant que John Fritsche ne connaisse son quart d'heure de célébrité. Le Canado-Suisse a ouvert le score après un bel échange de passes avec Berthon (17e). Quinze minutes plus tard, il doublait la mise d'un tir du poignet qui laissait le portier Gilles Senn sans réaction. Avec son doublé, Fritsche, prévu à Sierre en début de saison, a déjà égalé son total de la saison dernière. Avec un Skille toujours plus présent, les Genevois ont encore amélioré leur potentiel offensif. Pour leur crédibilité, ils doivent maintenant comptabiliser des points à l'extérieur. Le déplacement en Coupe de Suisse dimanche sur la glace de la Zoug Academy devrait constituer une bonne occasion.

118 minutes de pénalité, des actions en pagailles, des arrêts spectaculaires, le spectacle a été total entre Bienne et Lugano (3-2). Une bagarre générale en première période a fait chauffer à blanc l'arena seelandaise. Fey côté biennois et Lapierre côté luganais ont dû rejoindre les vestiaires de manière précipitée. Les Tessinois menaient alors 2-0 avec un doublé de l'omniprésent Gregory Hofmann dans ces 20 premières minutes. Mais les Biennois ne voulaient pas collectionner un troisième revers consécutif. Earl et Pouliot sur une superbe passe de Riat ont égalisé en deuxième période. Brunner a crucifié ses anciens équipiers au début de la troisième période.

Dans le match des grosses écuries du Championnat, Berne s'est imposé pour la deuxième fois de la saison contre les Zurich Lions. Un doublé du défenseur Calle Andersson a placé les joueurs de la capitale sur la voie du succès.

Fin de série pour les Langnau Tigers. Après quatre succès de suite à l'extérieur, les Emmentalois ont plié devant Zoug (4-1).

La canne salvatrice du Tchèque Kubalik a permis à Ambri-Piotta de prendre les trois points contre Rapperswil-Jona Lakers (2-1).

Classement: 1. Bienne 12/27 (43-23). 2. Berne 11/23 (32-16). 3. Zoug 11/21 (34-26). 4. Genève-Servette 12/20 (25-27). 5. Ambri-Piotta 11/19 (30-29). 6. Zurich Lions 10/18 (21-19). 7. Langnau Tigers 11/18 (29-21). 8. Fribourg-Gottéron 12/18 (26-29). 9. Lausanne 12/13 (26-31). 10. Lugano 10/12 (28-28). 11. Davos 11/9 (20-41). 12. Rapperswil-Jona Lakers 11/3 (10-34).

