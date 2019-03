Lausanne a perdu le premier match de demi-finale de National League de son histoire. Les Vaudois ont été battus 3-1 à Zoug, alors que Bienne est allé surprendre Berne 4-2.

Un seul être vous manque... Privé de son maître à jouer Dustin Jeffrey, le LHC n'a pas réussi l'exploit d'aller s'imposer à la Bossard Arena pour le début des demi-finales. Sans être mauvais, les Vaudois ont semblé un cran en dessous de leur prestation de samedi dernier contre Langnau. Sans émotions, les joueurs de Ville Peltonen ont donné l'impression de disputer une rencontre de championnat au mois de novembre et non pas une partie de play-off.

Le premier tiers s'est terminé sur un soporifique 0-0 et c'est pourtant dans cette période initiale qu'une partie du match s'est jouée. Après la sirène, Jonas Junland s'est fendu d'un coup de canne qui n'a pas échappé aux arbitres. Résultat, le LHC a commencé le tiers médian en infériorité numérique. Et Zoug en a profité. Un superbe but du Suédois Klingberg a réveillé la Bossard Arena et lancé les joueurs de Suisse centrale qui ont doublé la mise à la 32e sur un tir flottant de Zgraggen après un joli effort du jeune Sven Leuenberger.

Bertschy a réduit le score à la 35e, mais les Lions n'ont pas su surfer sur ce momentum. Ce sont au contraire les hommes de Tangnes qui ont scellé l'issue du match à la 43e sur un essai de Lammer, freiné par un joueur vaudois et qui a lobé le pauvre Zurkirchen.

Lausanne doit maintenant se ressaisir et amener davantage d'impact dans le jeu. La tactique préparée par le coach norvégien de l'EVZ a clairement fait la différence.

Un début de match 100% biennois

Le derby bernois entre Berne et Bienne a permis de constater que les Seelandais étaient parfaitement à l'heure. Un succès que les joueurs d'Antti Törmänen ont forgé lors des trente premières minutes.

Bienne a immédiatement pris les Ours à la gorge. Et pour prendre en défaut l'arrière-garde de Kari Jalonen, qui de mieux que ses compatriotes? Auteur d'une seule réussite en cinq rencontres face à Ambri, Toni Rajala s'est réveillé au meilleur moment. Buteur sur le 0-1 et sur le 0-3, le sniper finlandais a cédé la vedette à son coéquipier Jarno Kärki sur le 0-2.

Coupable de nombreuses erreurs en défense, Gerber et Blum en tête, la défense fédérale a eu de la chance de pouvoir compter sur un Leonardo Genoni décisif à la mi-match. Le futur portier de Zoug a effectué des arrêts déterminants qui ont permis à ses coéquipiers de reprendre leurs esprits. D'habiles déviations de Scherwey (33e) et Rüfenacht (37e) ont redonné espoir aux locaux.

Mais Jonas Hiller et le bloc biennois ont tenu bon en fin de partie face aux assauts bernois et c'est dans la cage vide que les Seelandais ont pu définitivement clore la rencontre.

