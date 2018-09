Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 25 septembre 2018 22:04 25. septembre 2018 - 22:04

Le premier derby lémanique de la saison a souri à Lausanne, vainqueur 4-2. A Fribourg, Gottéron a enchaîné une troisième défaite de rang en s'inclinant 6-3 face à Zoug.

Pour cette troisième journée de championnat, Lausanne avait envie d'effacer la défaite concédée samedi contre Bienne alors que le GSHC avait à coeur de surfer sur la victoire acquise aux Vernets samedi soir. Comme face à Bienne, Lausanne est entré dans la partie avec énormément de vitesse et s'est vu récompensé par deux buts rapides. Mais les Aigles ont rappelé aux Lions que la moindre baisse de régime peut être coûteuse et avec un peu de chance, les Grenat ont égalisé à la 19e.

Mais contrairement au match de samedi, le LHC a laissé le pied sur l'accélérateur. Mais trop imprécis, les joueurs de Ville Peltonen ont buté sur un excellent Gauthier Descloux. Avec près de deux fois plus de tirs au but (37-21) après 40 minutes, les Vaudois ont tout entrepris mais le jeune portier a repoussé l'échéance. Le Fribourgeois a toutefois dû capituler à la 50e sur un rebond laissé à Mitchell. Le mérite des Genevois aura été de rester dans la partie en dépit de plusieurs absences. Sans Wingels ni Romy, Chris McSorley a de plus vu Lance Bouma quitter ses coéquipiers dès le milieu de la première période. Presque impossible dans ces conditions de rivaliser avec des Lions très à leur affaire.

Fribourg n'y arrive pas

Le début de saison des Dragons est vraiment compliqué. Défaits par Lausanne et Genève en ouverture, les Fribourgeois ont courbé une deuxième fois l'échine devant leur public. Le pauvre Reto Berra doit se demander dans quelle galère il est venu se fourrer. Abandonné par sa défense, l'ancien portier des San Diego Gulls n'a pas pu faire de miracles. Et quand la poisse s'en mêle comme sur le 4-1 de Diaz qui a pu contourner tranquillement la cage, difficile de sortir d'une pareille spirale négative.

Seul petit rayon de soleil du côté de Gottéron, le but de Mottet qui justifie son rôle de sniper et le retour, inutile de 4-1 à 4-3. Mais la production offensive du reste des principaux producteurs fribourgeois inquiète. Les trois attaquants étrangers, Birner, Miller et Slater doivent maintenant élever leur niveau de jeu.

Bienne, l'extase continue

L'état de grâce dans le Seeland se poursuit. Les Biennois ont dominé Ambri-Piotta 5-1. Toni Rajala a signé un doublé et Damien Brunner a inscrit son premier but sous son nouveau maillot. Le 4-1 a d'ailleurs eu raison de la présence de Benjamin Conz devant le filet léventin. On notera aussi le 3-1 de Fabian Lüthi marqué depuis derrière le but.

Surprise au Hallenstadion où Zurich a curieusement été battu par Langnau 4-1. Lukas Flüeler a d'ailleurs cédé sa place à Schlegel après le tiers initial. Davos a peut-être lancé sa saison avec un succès 2-0 sur Rapperswil en un blanchissage pour le portier Lindbäck, alors que Berne s'est débarrassé de Lugano 4-0.

Neuer Inhalt Horizontal Line