Les clubs lémaniques ont le sourire! Lausanne a signé une rare victoire à Berne (5-2), alors que Genève, malmené par Lugano, est reparti du Tessin avec 2 points (1-2 ap) et la place de leader.

Les Vaudois ont commencé la rencontre de la manière qu'à Zoug, soit en capitalisant un maximum sur les erreurs adverses. Ainsi le LHC menait 3-0 après 11 minutes de jeu à la PostFinance Arena. Coupable sur le 2-0 d'Antonietti inscrit en infériorité numérique à la 6e, Niklas Schlegel a cédé sa place à Pascal Caminada.

Mais comme lors du match à la Bossard Arena, les Vaudois ont vu leur adversaire revenir dans la rencontre. D'abord par Untersander à la 14e, puis par Moser à la 33e. Et malgré une bonne pression des Ours, ce sont les Lions qui ont réussi à reprendre deux longueurs d'avance par l'entremise de Kenins en power-play (45e). Les Lausannois ont en outre bloqué un très grand nombre de tirs, comme si la défaite subie mardi à domicile pour l'inauguration de Malley avait secoué les hommes de Peltonen.

Et Lausanne a pu compter sur un Tobias Stephan retrouvé. Sorti la tête basse après avoir encaissé le 1-3 face à Genève, l'ancien portier de Zoug a sorti un arrêt de toute grande classe lors du premier tiers quand le tableau affichait encore 1-3. Mursak doit encore maintenant se demander comment le numéro 51 a pu capter ce palet. Fait rare, Berne concède sa quatrième défaite de rang. Et Lausanne réécrit ses livres d'histoire, puisque les Vaudois n'avaient plus gagné dans la capitale depuis le 23 septembre 2016.

Genève-Servette a été dominé, mais Genève-Servette s'en est sorti. A Lugano, les Aigles ont fait le dos rond pour finalement surgir en prolongation grâce à Fehr sur une excellente passe de Douay. Fusillés par les Bianconeri (34 tirs à 13!), les Genevois ont tenu bon avec un Gauthier Descloux à son affaire. Et ce après avoir encaissé le 1-0 dès la 3e minute. Mais les Grenat continuent de prendre ce qu'on leur donne et c'est en leader qu'ils accueilleront Fribourg-Gottéron samedi soir aux Vernets.

Coup d'arrêt pour Bienne, battu 3-1 à Ambri. Les Seelandais menaient pourtant 1-0 après deux tiers, mais ils ont vu les Léventins revenir comme des avions au cours de l'ultime période.

Dans le 4e et dernier match de la soirée, Zurich est allé s'imposer à Langnau 6-4. Les Zurichois confirment leur bonne tenue sous la houlette de Rikard Grönborg.

