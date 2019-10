Un LS au format Super League s'est brillamment qualifié pour les 1/4 de la Coupe de Suisse (3/4 mars) en humiliant 6-0 Neuchâtel Xamax. Les Vaudois ont fait preuve d'un réel mordant.

Un Lausanne-Sport au format de la Super League s'est brillamment qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse (3/4 mars) en humiliant 6-0 un tout petit Neuchâtel Xamax. Les Vaudois ont fait preuve d'un réel mordant tout au long de la partie.

Malgré la division d'écart, la formation de Giorgio Contini s'est d'emblée imposée en patronne dans sa Pontaise, notamment grâce à un trident inspiré au milieu du terrain et à une triplette très en jambes en attaque. Or, le talent pur d'Andy Zeqiri et la vitesse de Dan Ndoye ont trouvé dans la défense rouge et noir un terreau des plus favorables pour s'exprimer. Soirée très difficile en effet pour André Neitzke à droite et Janick Kamber à gauche...

Il a fallu une demi-heure au leader de Challenge League pour prendre l'avantage. C'est Aldin Turkes, comme souvent, qui a trouvé la solution (31e), imité trois minutes plus tard par Elton Monteiro de la tête, sur un corner botté par le précieux Stjepan Kukuruzovic. Xamax a sombré de bout en bout dans cette première mi-temps, encaissant le 3-0 à la 44e sur un tir de Turkes dans un trou de souris puis, dans l'incrédulité et l'euphorie, le 4-0 sur un tir puissant tenté depuis... son propre camp par Kukuruzovic dans le temps additionnel!

La coupe était pleine pour Joël Magnin et le courroux du coach xamaxien s'est traduit par trois changements simultanés à la pause (!), avec les sorties de Kamber, Raphaël Nuzzolo et Maren Haile-Selassie. Les Lausannois sont néanmoins restés les plus entreprenants. A la 65e, Neitzke, piégé par une percée de Zeqiri, a marqué contre son camp le 5-0. Ce même Zeqiri qui a signé la sixième réalisation des siens à la 70e.

Le FC Bulle, club de 1re ligue, s'est bien défendu face à Rapperswil-Jona (PL). Les Fribourgeois, vaincus 3-2 chez eux, ne verront toutefois pas les quarts de finale. Menés 2-0 (Brunner/12e et Hebib/39e) et puis 3-1 (Gele/70e), ils ont eu le panache de s'accrocher pour réduire leur retard, les deux fois grâce à Ndiaye (59e et 79e). Mais les Saint-Gallois ont tenu bon.

