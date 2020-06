Lausanne-Sport a mis un terme immédiat à sa collaboration avec son directeur sportif Pablo Iglesias (48 ans). Il était en poste depuis juin 2018 et possédait un contrat valable jusqu'en 2022.

Cette décision fait suite au développement d’une nouvelle structure en matière de gestion sportive au sein du club. La nouvelle structure sera présentée d’ici la fin juin, annonce le leader de Challenge League dans un communiqué.

Ancien directeur technique cantonal (ACVF), Pablo Iglesias avait respectivement joué puis entraîné dans toutes les catégories de jeunes du secteur de formation du Lausanne-Sport avant d’en prendre la tête. Il a également dirigé la première équipe lors de la saison 2002-2003.

L'Hispano-Suisse avait occupé pendant plusieurs années un poste d'entraîneur assistant des sélections juniors helvétiques aux côtés de Claude Ryf et Gérard Castella. Il a également dirigé six mois la sélection suisse M20 avant de signer à la Pontaise. Jusqu'à cette saison, il n'avait pas connu de grands succès avec une relégation et une promotion manquée en Super League, devancé par Servette.

