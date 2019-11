Lausanne n'a pas réussi la passe de trois lors de la 20e journée de National League. Le LHC s'est incliné 4-3 à Davos, alors que Bienne a dominé Lugano 2-1 au Tessin.

Après avoir donné la leçon au champion la veille (5-0), les Vaudois avaient droit à un long déplacement dans les Grisons pour y affronter une équipe de Davos très en forme et restant sur quatre victoires.

Après un premier tiers plutôt équilibré où les attaques sont restées muettes, tout s'est accéléré à l'occasion d'un tiers médian enlevé 4-2 par les joueurs de Christian Wohlwend. Alors qu'ils avaient ouvert le score via Bertschy sur power-play, les Lions ont assisté au réveil d'Aaron Palushaj. Deux réussites décisives en power-play (30e et 34e) pour l'Américain qui a permis au HCD de prendre trois longueurs d'avance.

Week-end contrasté pour Tobias Stephan. Blanchi vendredi, le portier des Lions a été remplacé à la 30e à la suite du 3-1 grison. Dans les rangs vaudois Joël Vermin s'est signalé en inscrivant un doublé. Mais alors que les Vaudois poussaient pour égaliser, ces derniers ont commis des pénalités stupides. Si le jeu en infériorité numérique a cette fois-ci tenu, la débauche d'énergie a été fatale aux hommes de Ville Peltonen.

Petite finesse du règlement, les deux équipes se retrouveront mardi soir à Malley pour une revanche comme dans une série de play-off. Lausanne aura à coeur d'effacer ce deuxième revers face aux Davosiens après la fessée 7-1 subie à Malley plus tôt dans la saison.

Hiller en mur à Lugano

En voyage dans le sud du Tessin, Bienne a effacé sa défaite de la veille face à Ambri en écartant Lugano 2-1 pour solidifier sa place de dauphin. Une fois encore, Jonas Hiller s'est distingué en faisant face à la furia des Bianconeri dans le dernier tiers. Timides, les Tessinois ont tout tenté avec pas moins de 24 lancers au cours de la troisième période.

Et comme cela se produit assez souvent, l'équipe qui n'arrive pas à profiter de ses chances se fait avoir et c'est Neuenschwander qui s'est mué en bourreau pour les Luganais avec sa déviation de la 55e. Les Seelandais repartent du sud avec les trois points mais aussi un Damien Riat amoché. L'ancien attaquant de Genève-Servette a pris un slap en plein sur le casque en tout début de partie et n'est pas réapparu.

Match fou à Berne

Match fou dans le remake de la finale de la saison dernière. Et victoire de Zoug 5-4 tab. Les joueurs de Suisse centrale ont tout d'abord gommé un déficit initial de trois buts encaissés après onze minutes et ils ont égalisé à la 60e par Kovar pour forcer une prolongation qui ne donnera rien.

Symbole du CP Berne, homme de sang et de sueur capable de laisser son coeur sur la glace, Tristan Scherwey pensait bien que son deuxième but à la 47e serait décisif, mais les Zougois ont fait preuve de ressources.

Le leader Zurich n'a pas eu la vie facile en Léventine. Mais grâce à Noreau en toute fin de match, les Lions se sont imposés 3-2. La force tranquille d'une équipe qui sait gagner par tous les temps.

Dans le dernier match de la soirée, Langnau s'est défait de Rapperswil 4-1. Homme de la rencontre, Julian Schmutz a inscrit deux buts et un assist.

Neuer Inhalt Horizontal Line