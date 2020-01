Lausanne a parfaitement négocié la 40e journée de National League. Les Vaudois ont dominé Langnau 4-0 à l'Ilfis, alors que Gottéron a dû aller aux tirs au but pour battre Ambri 3-2.

On appelle cela une performance solide. Dans l'Emmental, Lausanne a livré un match sérieux dans un contexte jamais évident. Parce que Langnau à domicile se pose en adversaire coriace pour toutes les formations de National League.

Mais les hommes de Ville Peltonen ont su juguler les efforts bernois. Après un tiers initial sans but, les Lions ont frappé à deux reprises en l'espace de 46 secondes grâce à Herren (22e) et Traber (23e). A noter qu'il s'agit du premier but de Traber sous le maillot lausannois. L'ancien attaquant de Genève, davantage connu pour ses poings que pour ses mains, a dû attendre son 101e match avec les Lions pour allumer la lampe.

Le LHC a fait la différence en infériorité numérique sur un excellent jeu de Josh Jooris qui a offert le 3-0 sur un plateau à Dustin Jeffrey. Les Vaudois évoluaient à 4 contre 5 après que Heldner eut pris 5 minutes de pénalité assorties d'une méconduite de match pour une charge impressionnante sur Robbie Earl qui a dû sortir sur une civière.

Tobias Stephan a enregistré son troisième blanchissage de la saison. Ce succès permet aux Lausannois de reprendre un peu d'air par rapport à la barre. Les Lions tenteront de réaliser un week-end parfait samedi soir en accueillant Fribourg.

Deux points pour Fribourg

Des Dragons qui ont eu un soupçon de chance pour ne pas subir une défaite et quitter la glace avec un zéro pointé. Mais sur la réduction du score fribourgeoise, les Léventins n'ont pas demandé de coach challenge alors qu'il y avait un hors-jeu fribourgeois. Et durant la séance de penalties, Mottet a inscrit une réussite litigieuse qui a mobilisé les arbitres de longues minutes devant leur écran. Les Tessinois ont d'ailleurs déposé un protêt qui a peu de chances d'aboutir.

Au chapitre des bonnes nouvelles pour le HCFG, il y a le fait d'être parvenu à revenir de 0-2 à 2-2 grâce à Vauclair (52e) et Gunderson (59e). Et vu les absents du côté fribourgeois, ces deux points en valent presque trois. Presque parce que ce résultat laisse tout de même les Dragons à six points de la barre.

Match très bizarre à Rapperswil où Bienne est allé s'imposer 6-4. Les Seelandais ont mené 3-1 avant de voir les Saint-Gallois virer en tête 4-3 juste avant la fin du tiers médian. Mais les joueurs d'Antti Törmänen se sont repris au cours d'un dernier tiers remporté 3-0. Rajala, Riat et Ullström ont été les bourreaux des Lakers. Mais comme c'est le cas depuis quelque temps, Bienne doit impérativement mettre de l'ordre dans sa défense sous peine d'aller au-devant d'un printemps compliqué.

Dans le dernier match de la soirée, Lugano a signé sa septième victoire en neuf matches en 2020. Un succès 2-1 à Zoug avec un excellent Sandro Zurkirchen. Ce qui caractérise le jeu luganais depuis la prise de pouvoir de Serge Pelletier, c'est l'assise défensive dont font preuve ses joueurs. Même face à Zoug, l'une des meilleures attaques du pays, les Bianconeri n'ont pas rompu. Avec leurs 58 points, les Tessinois s'éloignent de la barre.

