Deux personnes et autant de véhicules étaient portés disparus dimanche en début de soirée à Chamoson (VS), suite au débordement de la Losentse dû à un violent orage de grêle. Des recherches étaient en cours du côté du hameau du Châtelard.

Deux voitures ont été emportées par une lave torrentielle qui s'est créée au niveau de la rivière en crue, la faisant progressivement déborder. Si l'un des véhicules était vide au moment des faits, deux personnes se trouvaient à l'intérieur du second, a indiqué la police cantonale valaisanne.

"Les recherches risquent fort de durer toute la nuit", a précisé l'un de ses porte-paroles, Stéphane Vouardoux, à Keystone-ATS. L'identité des disparus demeure inconnue.

Vaste mobilisation

Les polices municipale et cantonale, la colonne de secours et de nombreux pompiers étaient sur place. Un hélicoptère a également été réquisitionné. Au total, une septantaine de personnes étaient à pied d'œuvre.

Si la route menant au Châtelard a pu être rouverte en milieu de soirée, celle menant aux Mayens de Chamoson et à Ovronnaz devait rester fermée toute la nuit.

Plusieurs éboulements

Les intempéries ont également frappé d'autres régions du canton. La route entre Chalais et Vercorin a dû être fermée dimanche soir suite à un glissement de terrain. Celle entre Vex et Euseigne était elle aussi interdite à la circulation, pour les mêmes raisons. Idem pour la route menant au Sanetsch, depuis Sion.

Dans le Haut-Valais, des chutes de pierres ont coupé la route entre Feschel et Erschmatt et celle entre Ulrichen et le sommet du col du Nufenen. Il est ainsi impossible de rejoindre le Tessin par cet axe.

