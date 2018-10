Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

28 octobre 2018 - 08:00

La journée intercantonale du 30 octobre dédiée aux proches aidants a pour objectif de les remercier pour leur rôle essentiel dans la société. Il s'agit aussi de leur rappeler qu'ils doivent également penser à eux et solliciter de l'aide.

Avec le vieillissement de la population, les proches aidants revêtent une importance croissante. Bien souvent, les personnes âgées, malades ou handicapées ne peuvent rester à domicile que grâce au soutien de leur famille, rappelle vendredi la Croix-Rouge Suisse (CRS) dans un communiqué.

Et d'ajouter que de plus en plus de proches aidants se sentent dépassés par la situation et isolés. Il est donc important qu'ils connaissent et recourent aux aides à leur disposition. La Croix-Rouge a ainsi lancé en 2015 un portail d'information qui leur est dédié. Elle a également étoffé son offre de service pour les proches aidants.

Initiative vaudoise

Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel, Jura et Valais encouragent également les proches aidants à recourir aux diverses aides à leur disposition. Le 30 octobre, divers événements seront organisés dans ces cantons. Une soirée d'échange est par exemple prévue à Bussigny (VD), en présence du conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard et du parrain de la journée, Philippe Jeanneret.

Si tous les cantons romands y participent aujourd'hui, la "Journée des proches aidants" est une initiative vaudoise, lancée en 2012. Depuis, elle n'a pas seulement conquis la Suisse romande mais a également franchi la barrière de rösti. Une rencontre publique est par exemple prévue en Emmental (BE).

http://www.journee-proches-aidants.ch/

