La 81e édition du Bol d'Or a vu la victoire de Ladycat, barré par Yann Guichard. Le bateau a franchi la ligne après 10h36 de navigation dans des conditions par moments dantesques.

Une véritable tempête a en effet sévi sur la course en fin d'après-midi, provoquant plusieurs chavirages et démâtages. Ladycat a occupé la tête durant la majeure partie de l'épreuve. L'embarcation avait viré en tête au Bouveret à 14h30 avec plus d'une demi-heure d'avance.

Celle-ci a ensuite fondu en raison de la tempête. A l'entrée du Petit-Lac, les D35 Yliam et Alinghi sont revenus dans la course à la victoire. Mais ils ont dû s'annoncer vaincus dans l'emballage final. Ladycat l'a emporté avec 3'17 d'avance sur Yliam et 6'14 sur Alinghi.

