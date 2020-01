Unilever, concurrent de Nestlé connu notamment pour ses produits Dove et ses crèmes glacées Ben & Jerry's, a indiqué avoir enregistré en 2019 une forte croissance sur les marchés émergents et dans sa division Home Care (archives).

Le géant néerlandais de l'agroalimentaire et des cosmétiques Unilever a fait état jeudi d'un bénéfice annuel 2019 en forte baisse de 38,4% à 6 milliards d'euros (6,4 milliards de francs), en raison notamment d'un ralentissement au quatrième trimestre.

Son chiffre d'affaires s'est toutefois inscrit en hausse de 2% à 52 milliards d'euros, grâce à des taux de change favorables, mais aussi à la cession des margarines, division historique du groupe dont la vente a été finalisée en 2018.

"La marge opérationnelle et le bénéfice net sont en baisse en raison du gain de 4,3 milliards d'euros l'année dernière de la cession des margarines", explique Unilever dans un communiqué.

Les résultats dégagés par le groupe sont en deçà des objectifs qu'il s'était fixés pour l'horizon 2020, à savoir une hausse des ventes à périmètre comparable comprise entre 3% et 5%, une amélioration de la marge opérationnelle sous-jacente et des flux de trésorerie importants.

Or, sur l'année 2019, la hausse des ventes à périmètre comparable s'est établie à 2,9%.

"La croissance globale a été légèrement inférieure à notre fourchette pour l'année en raison du ralentissement que nous avons observé au quatrième trimestre", a déclaré Alan Jope, directeur général du groupe de Rotterdam, cité dans le communiqué.

M. Jope a toutefois souligné une "bonne progression des marges et des revenus et un solide flux de trésorerie".

Unilever, notamment connu pour ses produits Dove et ses crèmes glacées Ben & Jerry's, a indiqué avoir enregistré en 2019 une forte croissance sur les marchés émergents et dans sa division Home Care.

Le géant de l'agroalimentaire et des cosmétiques emploie quelque 161'000 personnes à travers le monde et possède plus de 400 marques, dont Knorr, Lipton et Magnum.

