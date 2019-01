Le Barça champion d'hiver, le Real toujours plus bas

Le FC Barcelone a décroché le titre honorifique de champion d'hiver en allant s'imposer 2-1 à Getafe, accentuant son avance en tête du Championnat d'Espagne au terme d'une 18e journée.

En revanche ses principaux poursuivants, l'Atlético, Séville et le Real Madrid ont flanché.

Le Barça l'a emporté sur un tir à angle fermé de Lionel Messi (20e), auteur de son 399e but en Liga, le seizième cette saison, et sur une volée splendide de Luis Suarez (39e). Getafe a réduit la marque grâce à Jaime Mata (43e), sans parvenir à égaliser malgré plusieurs occasions en seconde période.

A un match de la mi-championnat, le Barça compte 40 points, cinq de plus que l'Atlético (2e, 35 pts) qui a concédé un nul 1-1 à Séville (3e, 33 pts) et ne peut plus rejoindre les Catalans le week-end prochain lors de la 19e journée. Le Real Madrid (5e, 30 pts) a pour sa part subi une nouvelle défaite 2-0 contre la Real Sociedad, compliquant ses chances de revenir dans la course au titre à dix longueurs du leader...

Griezmann répond à Ben Yedder! Un coup franc somptueux de "Grizi" a offert à l'Atlético Madrid un nul 1-1 à Séville malgré l'ouverture du score de son compatriote en Championnat d'Espagne. Les deux dauphins du leader Barcelone se sont quittés dos à dos.

Très en vue, Ben Yedder a marqué d'un tir en pivot (37e) son neuvième but dans cette Liga. Mais Griezmann a répliqué d'un tir enroulé au ras du poteau (45e) pour ajouter une huitième unité à son bilan après 18 journées.

La Sociedad surprend le Real

Surpris par un penalty précoce, le Real Madrid s'est incliné 2-0 à domicile et en infériorité numérique contre la Real Sociedad, compliquant un peu plus ses chances de rester en course pour le titre.

Une faute grossière de Casemiro sur Mikel Merino a permis à Willian José, ancien attaquant de la réserve merengue, d'ouvrir le score sur penalty (3e).

Et malgré plusieurs occasions franches, notamment du prodige brésilien Vinicius, les Madrilènes ont sombré après l'exclusion de Lucas Vazquez pour un second carton jaune (61e). Ruben Pardo a enfoncé le clou (83e), offrant à la Real Sociedad sa première victoire au stade Santiago-Bernabeu depuis 2004.

Au classement, le Real Madrid reste cinquième (30 pts) et hors des places qualificatives pour la Ligue des champions derrière Alavés (4e, 31 pts).

