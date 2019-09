Pas de vainqueur dans le derby madrilène: prudents, l'Atlético et le Real Madrid se sont neutralisés (0-0) samedi pour la 7e journée du Championnat d'Espagne.

Ils permettent ainsi au FC Barcelone, enfin vainqueur à l'extérieur à Getafe (2-0), de revenir à deux points du leader merengue.

Au stade Metropolitano, les deux rivaux de la capitale ont livré un combat intense et pauvre en occasions, se contentant volontiers de ce partage des points qui fige leurs positions sur le podium et entretient leur dynamique avant la Ligue des champions la semaine prochaine.

Le Real de Zinédine Zidane (1er, 15 pts) est toujours seul en tête devant l'épatant promu Grenade (2e, 14 pts), vainqueur 1-0 de Leganés, et l'Atlético (3e, 14 pts).

Quant au Barça (4e, 13 pts), qui s'est imposé sans Lionel Messi et grâce à Luis Suarez (41e) et Junior Firpo (49e), il a enfin gagné loin du Camp Nou, une première depuis avril, et s'est repositionné au pied du podium provisoire.

