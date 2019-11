Avec un triplé de son capitaine Lionel Messi, le FC Barcelone a corrigé Vigo 4-1 lors de la 13e journée de championnat espagnol. Le club catalan conserve ainsi sa première place au classement.

Après un début de rencontre mal embarqué, Lionel Messi a sauvé le Barça avec un penalty (23e) et deux coups francs directs (46e et 48e). Grâce à cette victoire, le Barça reprend la première place de la Liga au Real Madrid, qui la lui avait provisoirement subtilisée après sa facile victoire à Eibar (4-0), plus tôt dans la soirée. Les deux rivaux sont toutefois à égalité de points (25).

