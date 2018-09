Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le Bayern Munich a égaré ses premiers points de la saison mardi à l'occasion de la 5e journée de Bundesliga.

Le "Rekordmeister" a dû se contenter d'un nul 1-1 à domicile face à Augsbourg. Dominateurs, les Munichois ont ouvert la marque à la 48e minute par l'intermédiaire d'Arjen Robben. Mais Augsbourg a pu arracher un point grâce à un but inscrit à la 86e minute par Felix Götze, frère cadet de Mario.

Fabian Lustenberger a joué de malchance à Brême, où le Werder s'est imposé 3-1 face au Hertha Berlin dans un choc entre deux équipes jusque-là encore invaincues. Le milieu lucernois a contribué à l'ouverture du score du Werder à la 11e minute: il a manqué son dégagement, offrant le cuir à Martin Harnik alors que son propre gardien semblait s'en être emparé... Il venait pourtant de sauver sur sa ligne!

La soirée fut plus belle pour Gregor Kobel, qui a connu sa première titularisation dans les buts de Hoffenheim. Son équipe est allée s'imposer 3-1 à Hanovre, qui a aligné Pirmin Schwegler dès le coup d'envoi. Entré en jeu à la mi-temps, Steven Zuber a également participé à la victoire de Hoffenheim. Breel Embolo et Schalke se sont par ailleurs inclinés 1-0 à Fribourg et sont donc toujours en quête d'un premier point.

