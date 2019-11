Le Bayern Munich et la Juventus, victorieux lors de la 4e journée de Ligue des champions, sont les deux premiers qualifiés pour les 8es de finale. Les Bavarois ont gagné 2-0 et les Italiens 2-1.

Avec quatre victoires en quatre matches, les champions d'Allemagne sont certains de terminer au moins deuxièmes du groupe B, quel que soit le résultat de Etoile Rouge-Tottenham (21h00).

Crispés, incapables de mettre du rythme pendant l'essentiel du match, les Bavarois ont dû attendre un but de l'inévitable Robert Lewandowski, servi par Kingsley Coman, le meilleur homme du match, pour casser la résistance des Grecs à la 69e minute, avant que Perisic ne cloue le cercueil à deux minutes de la fin.

Malgré le retour dans l'équipe des battants Thomas Müller et Javi Martinez, et l'éviction de Thiago Alcantara et Philippe Coutinho par l'entraîneur intérimaire Hansi Flick, le Bayern n'a guère plus convaincu que lors de ses sorties du mois d'octobre. Et il lui faudra trouver un autre tempo s'il veut s'imposer samedi à domicile dans le "Klassiker" de la Bundesliga contre Dortmund.

La Juventus de son côté a dû attendre les arrêts de jeu pour dominer le Lokomotiv Moscou. C'est Douglas Costa qui a offert les trois points à son équipe à la 93e après une action collective de grqnde classe.

