Des inondations soudaines et plusieurs glissements de terrain ont coûté la vie dimanche à des dizaines de personnes dans la province indonésienne de Papouasie.

Au moins 58 personnes ont trouvé la mort dans des inondations qui ont frappé la province indonésienne de Papouasie. Ce nouveau bilan a été annoncé dimanche par l'agence de gestion des catastrophes.

Des inondations à Sentani, à une vingtaine de kilomètres de la capitale provinciale de Jayapura, ont été provoquées par des pluies torrentielles samedi. Septante personnes ont été blessées et 4150 évacuées.

"Le nombre de victimes et l'incidence de la catastrophe vont probablement augmenter puisque les équipes de secours s'efforcent encore d'accéder à d'autres zones touchées", a indiqué le porte-parole de l'agence, Sutopo Purwo Nugroho.

Les évacuations continuent

"C'est un glissement de terrain" en amont de la zone "qui semble être à l'origine des inondations", a-t-il précisé. Un nombre important de maisons ont été endommagées. Et si le niveau de l'eau commence à décroître, les évacuations continuent.

"Les équipes de secours procèdent à des évacuations mais elles n'ont pas atteint toutes les zones touchées à cause d'arbres tombés, de roches et de boue" qui bloquent les voies de communication, a détaillé Sutopo Purwo Nugroho.

Des images vidéo de la zone montraient des sauveteurs en train d'alimenter en oxygène une victime bloquée par un arbre tombé.

Des soldats ont dégagé un bébé de 5 mois qui était resté prisonnier plusieurs heures sous des débris, a indiqué le porte-parole de l'armée en Papouasie Muhammad Aidi. Mais on ignore où sont ses parents.

Arbres déracinés

Des arbres déracinés et quantité de débris jonchent les routes, tandis qu'à l'aéroport de Jayapura un petit avion apparaît endommagé par les inondations. L'aéroport de la capitale régionale reste ouvert, a précisé cependant le ministère des Transports.

Lilis Puji Hastuti, une jeune femme de 29 ans vivant à Sentani a raconté avoir dû fuir quand de l'eau a envahi sa maison, montant jusqu'aux genoux. "Nous avons immédiatement pris nos affaires et nous sommes allés chercher refuge chez notre voisin", a-t-elle expliqué.

La mère de deux enfants dit craindre "en plus des inondations, des glissements de terrain, parce que nous nous trouvons juste au pied de la montagne". Des dizaines de blessés ont été transportés sous une tente où des médecins leur viennent en aide, a constaté une journaliste de l'AFP.

Etat d'urgence

Le gouvernement a décrété l'état d'urgence pendant 14 jours, a indiqué le chef de la police Victor Dean Mackbon. Les inondations sont fréquentes pendant la saison des pluies en Indonésie, d'octobre à avril.

En janvier, au moins 70 personnes avaient trouvé la mort dans des inondations et glissements de terrain dans le sud de l'île de Célèbes. Ces dernières semaines, des centaines d'habitants ont dû évacuer les environs du fleuve Citarum, dans la province de Java occidental, en raison d'inondations.

La province indonésienne de Papouasie est située à l'ouest de l'île de Nouvelle-Guinée, dont l'autre moitié est partagée par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ancienne colonie australienne devenue indépendante.

C'est l'une des régions parmi les plus pauvres d'Indonésie, et le théâtre d'affrontements sporadiques entre rebelles indépendantistes et l'armée.

