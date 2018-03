Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 26 septembre 2013 08:45 26. septembre 2013 - 08:45

Près de 350 personnes sont mortes dans le puissant séisme qui a ravagé mardi une partie de la province pakistanaise du Baloutchistan (sud-ouest), ont indiqué jeudi les autorités dans un bilan encore provisoire. Le tremblement de terre était d'une magnitude de 7,7.

"Au moins 348 personnes sont mortes et 513 autres ont été blessées", a indiqué le chef de l'Autorité responsable de la gestion des catastrophes pour la province du Baloutchistan. Celle-ci forme 44% du territoire pakistanais, mais compte seulement 5% de la population.

Selon cette source, "dans le seul district d'Awaran [situé dans la province la plus pauvre du Pakistan] 305 personnes sont mortes" et 43 personnes auraient péri dans l'autre district le plus touché, celui de Kech.

Le Pakistan a déclaré l'état d'urgence dans les zones du Baloutchistan touchées par ce séisme, le plus meurtrier depuis celui qui avait ravagé le Cachemire (nord-est) en 2005. Le tremblement de terre avait fait au moins 73'000 morts et affecté des millions de personnes.

"Ile" de boue et de roches

L'armée pakistanaise a déployé des soldats et une centaine de médecins et infirmiers en renfort au Baloutchistan où les secouristes sont toujours à la recherche de survivants dans les décombres.

De nombreux villages ont été rasés par la secousse sismique. Les autorités tentaient toujours jeudi d'avoir accès à des petites localités isolées situées dans cette région aux infrastructures rudimentaires.

Le séisme a été ressenti jusqu'en Inde et en Iran, deux pays voisins du Pakistan. Il a également a créé une "île" de boue et de roches au large de Gwadar, port baloutche sur la mer d'Arabie, situé à environ 400 kilomètres au sud de l'épicentre.

