Dortmund a pris provisoirement la tête de la Bundesliga après la 1re journée grâce à un festival offensif contre Augsbourg (5-1). Le club de la Ruhr précède Fribourg et Düsseldorf.

Avec Marwin Hitz dans les buts et Manuel Akanji en défense au côté de Hummels, le club dirigé par Lucien Favre a parfaitement réagi à l'ouverture du score express d'Augsbourg via Niederlechner (1re) grâce à Alcacer (3e). Puis le BVB a frappé trois fois entre la 51e et la 59e.

Vendredi, le Bayern s'en était remis à un doublé de son buteur vedette Robert Lewandowski pour accrocher difficilement le match nul 2-2 à domicile face au Hertha Berlin.

A noter que le Werder, battu 3-1 chez lui par Fortuna Düsseldorf, est devenu le club ayant disputé le plus de matches en Bundesliga, avec 1867 rencontres disputées depuis 1963, date de création de la première division allemande.

