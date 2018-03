Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 11 septembre 2012 09:10 11. septembre 2012 - 09:10

Football - Le Brésil s'est réconcilié avec son public en s'offrant une avalanche de buts en match amical face à la Chine à Recife (8-0). Neymar a été le buteur le plus prolifique, avec un triplé.

La marque n'était pourtant que de 2-0 à la mi-temps, grâce à Ramires et au premier but de la soirée de Neymar, d'un tir puissant du droit. Le feu d'artifice a éclaté dès la reprise, avec quatre buts en un quart d'heure: Lucas, Hulk et les numéros deux et trois de Neymar.

Il ne manquait plus qu'un autogoal de Liu Jianye et un penalty transformé par Oscar pour rassurer le Brésil tout entier sur l'efficacité de son équipe nationale, dans la perspective des deux compétitions majeures qu'il va organiser sur son sol, la Coupe des Confédérations 2013, et surtout la Coupe du monde 2014.

L'équipe nationale était "en rage" contre les critiques que lui avait values sa victoire étriquée (1-0) contre l'Afrique du Sud, également en amical, vendredi à Sao Paulo, a expliqué le sélectionneur Mario Menezes. "Cette rage s'est transformée en facteur positif, en réponse de groupe, avec peu de mots et davantage de football", a-t-il conclu.

