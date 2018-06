Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 4 juin 2018 16:45 04. juin 2018 - 16:45

La première pierre du nouvel hôtel des Horlogers a été posée lundi au Brassus (VD), dans la Vallée de Joux. Construit par la manufacture horlogère vaudoise Audemars Piguet, l’édifice en forme de "Z" accueillera 50 chambres d'ici au début de 2020.

La cérémonie s'est déroulée en présence notamment de Jasmine Audemars, présidente du conseil d'administration d'Audemars Piguet. Y ont assisté également les principaux partenaires de la manufacture horlogère, les bureaux d'architecture danois BIG et suisse CCHE, ainsi que les autorités de la Vallée de Joux et du canton de Vaud.

Selon Jasmine Audemars, ce bâtiment unique combine le respect des origines et l'ouverture au monde, la transmission des traditions de la Vallée et la liberté de l'imagination.

"Ce projet est loin d'être simple. Mais il est important pour la Vallée de Joux, pas uniquement pour Audemars Piguet. L'hôtel permettra d'attirer un public plus large dans notre magnifique vallée", a-t-elle déclaré, citée dans le communiqué.

Architectes renommés

Le nouvel Hôtel des Horlogers alliera histoire et modernité. Il a été conçu pour s'intégrer dans l'environnement de la vallée, mais aussi dans la culture et les habitudes locales, grâce notamment à des matériaux chauds et authentiques. Son design est signé des architectes de renommée mondiale, les Danois de BIG.

Outre la cinquantaine de chambres, l'édifice comprendra deux restaurants, un bar lounge, un espace wellness et un fitness. Sa construction se déroule à l'endroit où se trouvait l'ancien hôtel des Horlogers détruit en 2016.

Autre chantier

Audemars Piguet a déjà lancé un premier chantier il y a un peu plus d'un an, au Brassus également, celui de son nouveau musée dédié à l'horlogerie, le "Musée-Atelier". Il ouvrira à la fin de l'an prochain.

L'entreprise Audemars Piguet appartient encore aux familles fondatrices Audemars et Piguet. Depuis 1875, elle est à l'origine de nombreuses premières mondiales dans l'art horloger.

