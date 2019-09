Stefan Reichmuth a remporté la médaille de bronze aux Championnats du monde à Nursultan (KAZ) dans la catégorie des 86 kg. Le Lucernois met ainsi fin à une attente de 35 ans.

Reichmuth, 25 ans, a réussi le meilleur résultat suisse depuis la médaille de bronze de Hugo Dietsche aux Jeux olympiques 1984 à Los Angeles. Depuis lors, il n'y avait plus eu aucune place sur un podium pour un lutteur helvétique.

Dans le combat pour une des deux médailles de bronze, Reichmuth a battu le Colombien Carlos Mendez par 3-0. Reichmuth a parfaitement contrôlé le combat et menait déjà 2-0 après le premier tour.

La veille, Stefan Reichmuth avait assuré une place pour la Suisse aux Jeux olympiques de Tokyo avec son accession aux demi-finales. "C'était mon but, et j'y ai toujours cru", a souligné le Lucernois. Samedi, il avait remporté ses trois combats du tour préliminaire et n'avait été battu qu'en demi-finales par l'Indien Deepak Punia (8 à 2 points).

