Novak Djokovic ne s'est guère attardé sur le Center Court de Wimbledon lors d'une troisième journée un peu terne. Le calme avant la tempête de jeudi avec le choc entre Rafal Nadal et Nick Kyrgios ?

Le duel entre le Majorquin et l'Australien aura les honneurs du Central. Roger Federer sera, donc, condamné à l'exil sur le court no 1 pour son deuxième tour contre le Britannique Jay Clarke. On rappellera que le Bâlois s'était incliné l'an dernier contre Kevin Anderson sur ce court no 1 sur lequel il évolue très rarement.

93 minutes ont, ainsi, suffi à Novak Djokovic pour battre 6-3 6-2 6-2 l'Américain Denis Kudla (ATP 111) et pour cueillir son 90e succès sur gazon. Vendredi, le Serbe rencontrera peut-être une véritable opposition en la personne du Polonais Hubert Hurkacz (ATP 48). "Il est l'un des meilleurs de la nouvelle génération et il n'aura rien à perdre", prévient le tenant du titre.

